Die 20-er – Zeiten des Umbruchs

Lübbecke

In Zeiten der Pandemie haben Kunst und Kultur über viele Monate brach gelegen. Für zwei Tage hat die Pop-up-Galerie „Kulturfabrik“ im alten Gerlach-Gebäude an der Bäckerstraße in Lübbecke dagegen ein Zeichen gesetzt. Am Freitag und Samstag hat die Ausstellung „Gestern und heute – Blick in die Zwanziger“ die Hallen erstmals mit Kunst, Kultur und Musik gefüllt.

Von Arndt Hoppe