Die 73. Warburger Oktoberwoche läuft

Souverän haben Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf und der Schrimherr, Landrat Michael Stickeln, am Samstagnachmittag die 73. Warburger Oktoberwoche eröffent. Stickeln schlug das erste Fass des traditionellen Festbieres, des Urtyps, an - und ließ damit unter dem Jubel der Gäste für eine Weile das Freibier laufen.

Neun Tage dauert die Warburger Festwoche, die am Sonntag, 9. Oktober, um 20 Uhr mit dem Feuerwerk über der Stadt zu Ende geht. Die Woche ist gespickt mit Höhepunkten. So tritt am Mittwoch, 5. Oktober, die Kölner Rockband „Die Räuber“ im Festzelt auf. Bereits am Dienstagabend, 4. Oktober, steht Star-Trompeter und Schlagersänger Stefan Mross auf der Bühne. Der schwedische Sänger Harpo („Moviestar“) wird am Donnerstag, 6. Oktober, abends im Festzelt erwartet. Der Eintritt zum Bierzelt und zu ihren Auftritten ist frei.