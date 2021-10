Die Abitur-Nacht verändert alles

Sarah Jäger suchte nach Stoff für ein neues Buch – das Abitreffen am Reismann-Gymnasium lieferte ihn ihr unverhofft. Die gebürtige Paderbornerin hat gerade ihren zweiten Jugendroman „Die Nacht so groß wie wir“ veröffentlicht.

Obwohl sie als Autorin Erfolg hat, will Sarah Jäger weiter als Buchhändlerin arbeiten. Die Corona-Pandemie zeigte auch ihr, wie unsicher das Leben plötzlich werden kann.

„Wenn man sich an seiner alten Schule bewegt, kommen natürlich Erinnerungen auf“, erzählt sie. Sarah Jäger sah sich noch einmal an den mit Farbklecksen übersäten Tischen im Kunstraum sitzen und beschloss, in ihrem neuen Buch den vielleicht wichtigsten Moment der Veränderung im Leben von Jugendlichen zu beschreiben.