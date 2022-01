„Die Akzeptanz ist gleich Null“

Die neue 2G+-Regelung in NRW für Sport im Innenbereich sorgt für Unmut, besonders bei Betreibern und Kunden von Fitnessstudios.

Seit Dienstag gelten in Nordrhein-Westfalen erneut verschärfte Corona-Regeln. Seither müssen selbst dreifach Geimpfte in Fitnessstudios, Bädern und Saunen einen negativen Test vorweisen. Die meisten Kunden haben dafür wenig Verständnis, berichten mehrere Betreiber von Fitnessstudios in Bielefeld.