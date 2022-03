Die älteste Form der Bienenhaltung

Zeidler aus Schloss Hamborn bewerben sich für Eintrag in die Unesco-Kulturerbeliste

Borchen

Wer an Bienen denkt, dem fallen unweigerlich der süße Aufstrich und orangefarbene Kerzen mit dem typischen Wabenmuster ein. Doch Bienen sind mehr als nur Lieferanten für diese Produkte. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Ökosystem, indem sie Blüten bestäuben und so zu einer reichen Ernte beitragen. Den Honig benötigen die Bienen auch selbst, um das eigene Überleben während der Wintermonate zu sichern. Um Bienen in ihrer ursprünglichen Bestimmung zu unterstützen und ein natürliches Leben zu sichern, gewinnt die sogenannte Zeidlerei immer mehr Anhänger, auch hier im Paderborner Land.

Von Julia Pongratz