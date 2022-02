„Die Anspannung ist zu spüren“

Höxter

Die Litauen-Mission ist für das ABC-Abwehrbataillon 7 in Höxter ein besonderer Einsatz. Wie berichtet, sind 50 Soldaten mit militärischem Gerät und Fahrzeugen in zwei Kolonnen in Richtung Baltikum ausgerückt. Der Kommandeur erläutert jetzt erstmals im Detail, was die Aufgaben der Höxteraner an der Ostflanke der Nato sind.

Von Michael Robrecht