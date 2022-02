Die Antwort kennt nur das Bielefelder Pendel

Vesperkirche startet am Sonntag mit Mahlzeiten für daheim und ungewöhnlichen Angeboten für eine Begegnung

Bielefeld

Die Speisekarte zur Vesperkirche 2022 bleibt geheim. Was genau in den 100 bis 130 Boxen ist, die von Sonntag an bis zum 6. März auf dem Platz vor der Neustädter Marienkirche verteilt werden, erfahren die Besucher erst, wenn sie auch kommen.

Von Stephan Rechlin