Die Azubis haben beste Perspektiven

Stadtverwaltung in Schloß Holte-Stukenbrock steht vor einem großen personellen Umbruch – Nachfolge von Werner Thorwesten geregelt

Schloß Holte-Stukenbrock

In der Stadtverwaltung von Schloß Holte-Stukenbrock steht in den kommenden fünf bis zehn Jahren ein gewaltiger personeller Umbruch bevor. Viele Beamte und Angestellte, auch auf Führungsebenen, werden in den Ruhestand gehen.

Von Dirk Heidemann