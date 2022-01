Die Bagger rollen an

Der Aldi-Markt in Beverungen wird auf dem Nachbargrundstück (gelbe Hallen) neu gebaut, in das bisherige Gebäude zieht ein Getränkemarkt. Die Spielothek wird abgerissen.

Bauzäune riegeln die ehemaligen Industriehallen der Firma Meister ab, die Vorbereitungen für den Abriss laufen – noch im Januar sollen die Bagger ihre Arbeit tun. Neu ballen will Aldi Nord in Beverungen schon lange. 2011 scheiterte das Unternehmen mit seinem Wunsch, in die Dalhauser Straße umzuziehen, am Einzelhandelskonzept der Stadt. Daraufhin entstand der Plan, auf dem Nachbargrundstück einen Markt „der neuesten Generation“ bauen zu wollen – mit 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und 500 Quadratmeter Lager- und Nutzungsfläche sowie 100 Parkplätzen und einer neuen Verkehrsanbindung. Doch die Pläne gerieten immer wieder ins ­Stocken, die Durchführungsverträge (darin verpflichtet sich der Vorhabenträger zum Baubeginn innerhalb einer gewissen Frist) werden von der Stadt mehrfach verlängert.