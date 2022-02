Ex-Kassenwart belastet Ex-Vorsitzenden

Höxter

Untreue in 257 Fällen. So lautet die Anklage gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Kleingartenvereins Papenwinkel in Höxter. Vor dem Amtsgericht Höxter ist die Hauptverhandlung am Dienstag ­erneut unterbrochen worden. Neuer und vierter Verhandlungstermin ist nun Mittwoch, 16. März. In der dritten Verhandlung belastete der Ex-Kassenwart den Angeklagten stark. Die Aktenprüfung soll bis zum 16. März abgeschlossen sein.

Von Jürgen Drüke