Die besondere Adresse in Höxter

Höxter

Der Mann aus Holz hat eine Pickelhaube auf und steht erhaben vor den kleinen Nussknackern in einer Glasvitrine. Die Besucher bleiben stehen und bewundern den Wachhabenden aus dem Erzgebirge. An diesem großen Nussknacker kommt niemand vorbei. Im Museum Hüttesches Haus in Höxter weihnachtet es in diesen Tagen sehr.

Von Jürgen Drüke