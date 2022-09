Die besondere Beziehung zum Model

Bielefeld

Die Ausstellung „Gaze/Maze - Seeing Double“ in der Galerie Elsa untersucht Machtkonstruktionen der Fotografie aus feministischer Perspektive. Die Bielefelder Fotografin Katharina Bosse, Kelli Connell (Chicago) sowie Sibylle Fendt und Linn Schröder aus Berlin präsentieren Arbeiten, in denen die Auswahl und die Zusammenarbeit mit den Models ungewöhnlich eng war.

Von Uta Jostwerner