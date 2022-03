Die Betriebskosten explodieren

Steinhagen

Es ist noch gar nicht lange her, dass sich die Kunden an den Tankstellen bei Preisen von 1,80 oder 1,90 Euro pro Liter erschreckt die Augen gerieben haben. Und seit Beginn des Krieges in der Ukraine erreichen die Kraftstoffpreise ganz andere Dimensionen: Am Freitag kostete Super über 2,20 Euro, Diesel lag nochmals deutlich darüber. Das trifft nicht nur Pendler hart, sondern überhaupt alle Verbraucher. Denn auch Steinhagener Unternehmer kämpfen mit dramatisch steigenden Kosten – die sie kaum noch irgendwie auffangen können.

Von Volker Hagemann