Die Bevölkerung vor Katastrophen schützen

Als die Nethe in Hembsen am 15./16. Oktober bei Starkregen über das Ufer gestiegen ist und Ackerflächen weggeschwemmt wurden, ist die halbe Ortschaft verschlammt gewesen. Eine Renaturierung kann dies verhindern.

Die starken Überschwemmungen in den Dörfern um Brakel haben gezeigt, welche verheerende Auswirkungen extremer Starkregen verursachen kann. Vor allem die Ortschaften Erkeln und Hembsen standen zentimeterdick unter einer Schlamm-/Wasserschicht. Übertretende Flüsse und abrutschende Hänge setzen den Dörfern und somit den Bewohnern arg zu. Etliche Keller standen unter Wasser und Schlammmassen (WB berichtete). In Hembsen konnte die Nethe die Wassermassen nicht mehr aufnehmen und setzte das Dorf unter Wasser. Mit einem symbolischen Spatenstich ist am Mittwoch mit den Arbeiten zur „Renaturierung der Nethe“ in Hembsen begonnen worden. Ziele sind der Schutz der Ortschaft gegen ein Hochwasserereignis und die Verbesserung des ökologischen Zustandes des Gewässers in einem Gesamtkonzept.