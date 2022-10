Bitte nur das Nötigste

Die FDP lässt es zur Haushaltsdebatte ordentlich krachen. Raus aus der Wissenswerkstatt, kein Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule, Verkauf der Anteile an den Stadtwerken Gütersloh und Ahlen, raus aus dem Grünen Würfel.

Die FDP würde am liebsten aus dem Projekt Wissenswerkstadt aussteigen. Sie fürchtet weiter wachsende Baukosten und traut dem inhaltlichen Konzept nicht.

Die liberalen Ratsherren Maik Schlifter und Gregor vom Braucke nehmen die Warnungen des Kämmerers vor einer erneuten Haushaltssicherung ernst: „Unsere Konsolidierungsvorschläge mögen spektakulär klingen. Doch wir orientieren uns einfach an der Frage, die uns im Ernstfall auch die Bezirksregierung stellen würde. Was sind Pflichtausgaben, was sind freiwillige Ausgaben?“