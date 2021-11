Die Bombardierung aus mehreren Perspektiven

Das Museum verlängert bei den Abendveranstaltungen seine Öffnungszeit bis 19 Uhr, um die Gelegenheit zu geben, die Luftmine zu besichtigen. Der Eintritt ist von 18 bis 19 Uhr frei. Die Reihe beginnt am Donnerstag, 4. November, um 19 Uhr in der Aula des Theodorianums am Kamp 4. An diesem Abend werden verschiedene Perspektiven auf die Bombardierung Paderborns und anderer deutscher Städte vorgestellt und erörtert. Im ersten Teil gibt es eine Lesung über sich verändernde deutsche und Paderborner Perspektiven, im zweiten Teil ein Gespräch über britische Perspektiven. David Lukowczyk (Theater Paderborn) und Alex Stürmer (Theater Bielefeld) lesen Texte von Rudolf Kiepke (Paderborn), Thomas Mann, Ernst Gombrich und Richard von Weizsäcker. Jens Peter Marquardt, langjähriger London-Korrespondent der ARD, spricht über die britischen Perspektiven. Die Moderation übernimmt der Kulturamtsleiter Christoph Gockel-Böhner.

Am darauffolgenden Sonntag, 7. November, um 14.30 Uhr heißen Markus Runte vom Stadtmuseum und die Moderatorin Julia Ures Gäste im Foyer des Stadtmuseums willkommen, die hautnah die Bombardierungen 1945 und die Entschärfung des Blindgängers 2018 miterlebt haben. Sie wollen auch darüber sprechen, welche Gefahren womöglich noch im Boden liegen. Am Mittwoch, 24. November, hält der Historiker Ralf Blank aus Hagen um 19 Uhr in der Aula des Theodorianums einen Vortrag über die Zerstörung Paderborns 1945. Der Historiker forscht seit Jahren über die Luftangriffe der Alliierten auf westfälische Städte. Die Moderation wird Andreas Neuwöhner vom Stadtmuseum übernehmen.

Jens-Peter Marquardt war bis zu seinem Ruhestand 2020 London-Korrespondent der ARD. Er berichtet am 4. November im Theodorianum darüber, welche Sichtweisen auf die Bombardierungen deutscher Städte in Großbritannien diskutiert werden. Foto: NDR

Am Dienstag, 18. Januar 2022, um 19 Uhr findet die Reihe ihren Abschluss mit einer Veranstaltung des Altertumsvereins im Audimax der Theologischen Fakultät (Klingelgasse/Ecke Liboristraße). Nicole Wilk von der Uni Paderborn spricht über den „Diskurs über zerstörte Städte“: Wie wird eigentlich über die Bombardierungen heute gesprochen? Damit hat sie sich in ihrer Habilitationsschrift befasst.