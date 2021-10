Die Bombe war ein Betonklotz

Doppelte Entwarnung in Herford: an Kastanienallee und Elverdisser Straße keine Blindgänger gefunden

Die Stadt Herford konnte am Mittwochnachmittag gleich doppelt Entwarnung geben. Anfang der Woche waren bei Bauarbeiten an diesen beiden Stellen in Herford Verdachtsflächen aufgetreten. Vor allem im Stadtgebiet wäre ein positives Ergebnis eine Katastrophe gewesen. Denn rund um die Kastanienallee im Friedenstal hätten im Falle einer Entschärfung sicher mehrere hundert Haushalte evakuiert werden müssen – ein riesiger logistischer Aufwand für den Krisenstab.