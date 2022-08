Die Botschaften der Beulen

Bielefeld

Risse sind schlimmer als Beulen. Sie kündigen einem Brückenkontrolleur an, dass früher oder später ein größerer Schaden droht. So wie an der Rahmedetalbrücke auf der A45 bei Lüdenscheid zum Beispiel. Oder, noch schlimmer, so wie beim Brückeneinsturz vor vier Jahren in Genua.

Von Stephan Rechlin