Die Bühnen stehen schon

Sperrungen während des Kirschblütenfests – fast hätte ein Parker am Barmeierplatz abgeschleppt werden müssen

Enger

Die Zeichen stehen nun für alle sichtbar auf Kirschblütenfest – endlich nach zwei Jahren Pause. Der Aufbau der beiden Bühnen am Barmeierplatz und an der Bachstraße hat bereits am Dienstag begonnen, auch die ersten Schausteller sind angereist.

Von Kathrin Weege