Die Bürger im Dorf profitieren

Mit dem Pilotprojekt „Dorf.Gesundheit.Digital“ beginnt im Kreis Höxter die Zukunft. Die Auftaktveranstaltung ist am Donnerstag, 21. April, in der Bürgerhalle in Istrup.

Digitale Anwendungen sind im Gesundheits- und Pflegebereich längst Standrad. Das innovative Pilotprojekt „Dorf.Gesundheit.Digital“ (DGD) sorgt dafür, dass die Menschen im Kreis Höxter ganz früh dabei sind, wenn das digitale Zeitalter in der Gesundheit eingeläutet wird. „Das geht jeden von uns an, egal ob bei der Prävention oder der Therapie“, sagt Landrat Michael Stickeln und lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur Auftaktveranstaltung ein, die am Donnerstag, 21. April, von 18 bis 20.30 Uhr in der Bürgerhalle Istrup stattfindet.