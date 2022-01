Die Crème de la Crème der Literaturszene

Bielefeld

Begegnungen mit hochkarätigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern ermöglicht die Literarische Gesellschaft OWL auch in diesem Jahr wieder allen an Literatur interessierten Menschen. Den Auftakt macht am Mittwoch, 26. Januar, Eva Menasse, die ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek aus ihrem neuen Roman „Dunkelblum“ lesen wird. Das fiktive Dunkelblum ist eine Gemeinde im Burgenland, hinter deren Fassade sich die Geschichte eines Verbrechens verbirgt.

Von Uta Jostwerner