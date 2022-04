Die Demokratie aktiv mitgestalten

Schloß Holte-Stukenbrock

Warum ist wählen wichtig? Was bewirkt Politik auf der Landesebene? Und wie sieht der All-tag von Landtagsabgeordneten aus? Antworten auf diese Fragen gibt der Info-Bus „Wählen ist entscheidend – on Tour“, der am Dienstag, 26. April, in Schloß Holte-Stukenbrock hält.

Von Dirk Heidemann