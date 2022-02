Schweinezüchter in Westfalen-Lippe und Niedersachsen erhöhen den Druck auf Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne), möglichst schnell bundesweit „eine verpflichtende Herkunfts- und Haltungskennzeichnung“ für Schweinefleisch einzuführen. Özdemir traf sich derweil mit EU-Kollegen in Brüssel – und warb für verpflichtende, EU-weite Kennzeichnungen der Herkunft von Lebensmitteln.

„Eine europäische Lösung, so wie sie die Politik anscheinend aktuell anstrebt, dauert viel zu lange“, betonten am Montag der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, Hubertus Beringmeier aus Hövelhof, und der Vizepräsident des Landvolks Niedersachsen, Jörn Ehlers, in einer gemeinsamen Presseerklärung. „Die deutschen Schweinehalter haben keine Zeit mehr“, betonen sie. Özdemir solle „endlich“ die Herkunftskennzeichnung für Frischfleisch und verarbeitete Produkte verpflichtend einführen.

Damit würde auch in Deutschland die Möglichkeit geschaffen, Schweinefleisch und daraus gewonnene Produkte mit „geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet in Deutschland“ (bezeichnet als 5D)“ – auszuzeichnen und dem Verbraucher anzubieten.

Der Verbraucher sei bereit, die deutschen Schweinehalter und ihre qualitativ hochwertige Produktion verbunden mit hohen Tierwohlstandards zu unterstützen. „Aber man muss auch auf den ersten Blick erkennen können, woher das Tier kommt, wie es gehalten und letztendlich auch geschlachtet und verarbeitet wurde“, sagt Schweinehalter Jörn Ehlers. Die Lebensumstände der Tiere seien dem Verbraucher sehr wichtig. „Dazu gehören Licht, Luft, gute Futtermittel, kurze Transportwege und letzten Endes auch die Einhaltung der Sozialstandards bei den verarbeitenden Unternehmen“, erläutert Beringmeier, der im Kreis Paderborn einen Schweinemastbetrieb mit Ackerbau betreibt. Die Lösung sei daher 5D.

Bauernpräsident Hubertus Beringmeier. Foto: Moritz Winde

Nachdem die Branche im vergangenen Jahr mit einer Kampagne auf die „ruinösen Umstände der deutschen Schweinehalter“ hingewiesen hatte, habe es von Politikern unterstützende Worte gegeben. Nun beklagen Beringmeier und Ehlers: „Doch die Taten fehlen.“ Die einstige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) habe die verpflichtende Herkunftskennzeichnung nicht umgesetzt.

Nun scheine auch Grünen-Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir – trotz aller Bekundungen, die deutschen Schweinehalter unterstützen zu wollen – der Mut für einen Alleingang zu fehlen. Andere Länder wie Frankreich oder Österreich stellten sich hingegen schützend vor ihre Bäuerinnen und Bauern. „Die Lage ist durch die Pandemie existenzbedrohend“, sagen Beringmeier und Ehlers. „Es ist drei vor Zwölf. Kurzfristig helfen Mittel aus der Corona-Überbrückungshilfe, aber perspektivisch brauchen wir die verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung.“

Özdemir nutzte das Treffen in Brüssel, um zusammen mit seiner Kollegin aus Österreich, Elisabeth Köstinger, eine Initiative zum Thema „Faires Einkommen für Landwirte“ einzubringen. Zudem soll der Ökolandbau in Deutschland in den kommenden Jahren stärker von der milliardenschweren EU-Agrarförderung profitieren als bislang. So betonte er, dass in den Jahren 2023 bis 2027 jeder zweite Euro der zur Verfügung stehenden 30 Milliarden Euro „für Klima, für Umwelt und für Artenschutz“ ausgegeben werde.