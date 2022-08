Stefan Aust: „Die Diskussionskultur ist problematisch“

Journalisten-Legende und Publizist tritt Samstag in Minden auf – Gespräch mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Minden

Er ist die Legende des deutschen Journalismus: Stefan Aust hatte Einblicke in die „Rote Armee Fraktion“ wie kein anderer und verarbeitete diese in dem RAF-Standardwerk „Der Baader-Meinhof-Komplex“ (1985). Nach Stationen bei „Konkret“ und „Panorama“ war er von 1994 bis 2008 Chefredakteur des Magazins „Der Spiegel“ und ist seit 2014 Herausgeber der Tageszeitung „Die Welt“. Der 76-Jährige ist am Samstag, 20. August, 18 Uhr im Stadttheater Minden beim „Mindener Diskurs“ zu Gast.

Von Andreas Schnadwinkel