Die Entdeckung der Kindheit

Einzige Lesung in Ostwestfalen – Edgar Selge spricht über sein literarisches Debüt

Herford/Detmold

Kein deutschsprachiger Autor ist in den Medien derzeit so präsent wie Edgar Selge. Geradezu enthusiastisch äußern sich die Rezensenten über sein literarisches Debüt „Hast du uns endlich gefunden“. Im Sommertheater Detmold hat der 73-Jährige, der in Herford aufgewachsen ist, das Buch vorgestellt.

Von Hartmut Horstmann