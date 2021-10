Die ersten 21-Tonnen-Pfeiler stehen

Die großen gelben Kräne sind von weitem am blauen Himmel zu sehen, Baumaschinen fahren auf der XXL-Baustelle bei Ballerina Küchen. Arbeiter sind dabei, die 37 Betonstützen aufzustellen. Das sind Riesenkolosse, die ein stolzes Gewicht von bis zu 21 Tonnen auf die Waage bringen.

Ballerina baut in Bruchmühlen eine neue Ausstellungshalle und bekennt sich mit einer 25-Millionen-Euro-Investition zum Standort Rödinghausen. „15 Millionen fließen in den Neubau, 10 in Produktionsmaschinen“, sagt Heiko Ellersiek, geschäftsführender Gesellschafter.