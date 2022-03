Die ersten Container stehen schon

An den Sportplätzen an der Masch können bald bis zu 80 geflüchtete Menschen aus der Ukraine wohnen – Stadt Halle sucht weiteren Wohnraum

25 Quadratmeter Raum hat jede Wohneinheit in den Containern, die jetzt an den alten Sportplätzen an der Masch aufgestellt worden sind. Damit will die Stadt Halle Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine eine erste Unterkunft bieten. Am Mittwoch sind die ersten 20 dieser Container auf den Freiflächen zwischen den ehemaligen Umkleideräumen und dem alten Kunstrasenplatz aufgebaut worden, weitere sollen in den kommenden Tagen folgen.

Von Volker Hagemann