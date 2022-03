Die ersten Fledermäuse sind im Felsenkeller Borchen

Zwei Braune Langohren überwintern im Mallinckrodtpark – Schloss am Eingang hält Aufbruchversuchen stand

Borchen

Einflugöffnung in der Tür, ausgehöhlte Betonsteine an den Wänden und eine Berieselungsanlage für optimale Luftfeuchtigkeit – Vor knapp drei Jahren hat die Gemeinschaft für Naturschutz im Bürener Land (GfN) den Felsenkeller im Mallinckrodtpark in Borchen zu einem Wohlfühl-Winterquartier für Fledermäuse eingerichtet.

Von Sonja Möller