Die ersten Jungstörche sind flügge!

Es ist einer der spannendsten Momente für Storchenbeobachter wie Eckhard Lietzow: Wenn die Jungvögel die ersten Male ihre Flügel so richtig ausbreiten und eine kleine Runde in der Luft drehen.

Fotograf Eckhard Lietzow beobachtet, wie der Nachwuchs in Enger abheben – Spenger Vogel ist ein Nesthocker

Seit Montag ist der Naturfotograf jeden Tag bis zu drei Stunden am Nest im Bruch. Denn an diesem Tag ist der erste Jungstorch „abgehoben“. „Die anderen Tiere werden in den nächsten Tagen auch flügge“, weiß der Experte.