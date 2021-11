Die ersten trauen sich schon wieder

Miriam Beaumer (links) und Angelina Warkentin präsentieren nachhaltige Brautmode des Fachgeschäftes „Atemlos“.Sarah Toppmöller (l.) und Luise Strothenke von der Steinhagener „7 Sachen Manufaktur“ präsentierten ihre kreative Back-Ideen.Lutz Lachmann, Direktor des Court-Hotels am Stadion, war mit dem Zulauf auf dem Stand sehr zufrieden. Wer es schriller und mit etwas mehr Party mag, der dürfte in dieser Stretch-Limousine richtig aufgehoben sein.

Hochzeiten feiern in der Pandemie, das ist ein schwieriges Thema. Denn wegen Corona bedingt immer noch zahlreicher Einschränkungen, zum Beispiel müssen nicht geimpfte Hochzeitsgäste bei geplantem Tanz in Innenräumen weiterhin einen kostenpflichtigen und teuren PCR-Test vorlegen, verschieben viele Heiratswillige noch ihre große Feiern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mehr Paare, die trotz allem eine Hochzeitsfeier planen und auf das baldige Ende der Pandemie setzen. Das war auch am Wochenende bei der ersten Hochzeitsmesse seit zwei Jahren im Eventcenter der OWL-Arena zu beobachten.