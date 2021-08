Die Esskastanie im Wald von morgen

Der Wald ist für Förster und Waldbauern eine echte Herausforderung. Der Borkenkäfer hat sich auch in die Bäume von Christian Human gebohrt und großen Schaden angerichtet. Der Waldbauer bewirtschaftet im Grenzgebiet von Stukenbrock, Augustdorf und Oerlinghausen rund 47 Hektar Wald.

In Zusammenarbeit mit Förster Markus Rübsamen müssen Flächen abgeräumt und wieder aufgeforstet werden. Etwa drei Hektar Fichtenholz hat Human verloren – ohne finanziell davon zu profitieren. Der 48-Jährige zeigt ein kleines eingezäuntes Areal am Bokelweg in Stukenbrock, das er im März als eine Art Versuchsfläche angelegt hat.