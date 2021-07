Die ETSG hat neue Untermieter

Der Rotschwänzchen-Nachwuchs in der Lüftungsanlage des Germeter Sportheims hat sich prächtig entwickelt. In der Coronapause haben die Vögel im Lüftungsrohr zur Heimkabine ein Nest gebaut. In den vergangenen Tagen war die Nutzung der Ventilatoren vom Vorstand verboten worden.

Foto: Jürgen Vahle