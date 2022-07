Die Familie ist vorerst die „Lösung“

Sommerbereisung der Industrie- und Handelskammer im Kreis macht Halt beim Busunternehmen Lücking in Hüllhorst

Hüllhorst

„Lösungen“: unter diesem Motto stand die Sommerbereisung der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Kreis Minden-Lübbecke. Während am frühen Morgen die Firma Westfleisch in Lübbecke (siehe Bericht Seite 1) erste Station war, stand gegen Mittag das Busunternehmen Lücking in Hüllhorst im Mittelpunkt.

Von Louis Ruthe