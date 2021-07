Schloß Neuhaus

In die faszinierende Welt der Schmetterlinge, die wie der Hornissen-Glasflügler Feinde täuschen, sich wie der Birkenspanner perfekt tarnen oder wie der Bananenfalter sich so lange an vergorenen Bananen laben, bis sie betrunken sind, entführt die Fotoausstellung von Ingo Arndt „Hochstapler, Trunkenbolde, Schnüffler...und andere verrückte Schmetterlinge“. Sie ist bis zum 3. Oktober im Sonderausstellungsraum des Naturkundemuseums in Paderborn-Schloß Neuhaus zu sehen.

Von Dietmar Kemper