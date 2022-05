Carola Frauli in der Diskothek Tamburin, neben ihr der Sänger und Moderator Chris Howland: Im Herbst soll in der Markthalle eine Ausstellung über den Jaguar-Club zu sehen sein. An die Verdienste der Club-Gründerin erinnert ein Weg, der ihren Namen trägt. Zwei Straßenschilder wurden vor einigen Tagen aufgestellt.

Foto: Peter Schütte