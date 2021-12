Die Frohe Botschaft mit kräftigem Schall verkünden

Thomas Bronklowski in der Süsterkirche. Der Kontrabassist leitet den Posaunenchor der reformierten Gemeinde, etwa 16 Konzerte stehen jedes Jahr an: in Kirchen, im „Klösterchen“, auf dem Weihnachtsmarkt. Ganz wichtig ist Bronkowski das „Kurrende-Blasen“ für Gemeindemitglieder, die nicht mehr mobil sind: „Das ist musikalische Seelsorge par Excellence.“

Foto: Thomas F. Starke