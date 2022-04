Die Fühler recht freundlich ausstrecken

Herford

Teilnehmer des bundesweiten Bioblitz-Wettbewerbs sind in der Regel Naturfreunde und in diesen Tagen wohl nur selten ohne ihr Smartphone im Grünen zu sehen. Denn hinter Bioblitz verbirgt sich eine Challenge, an der sich knapp 200 Kreise und Städte in Deutschland beteiligen.

Von Ralf Meistes