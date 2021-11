Die ganz großen Lachkracher blieben rar

Zwei Stunden Stand-up-Comedy, Kalauer und große Fragen der Zeit mit Johannes Floehr waren jetzt im Steinhagener Schulzentrum angesagt. „So viele Leute? Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Hoffentlich versemmele ich nichts“, erklärte der in Krefeld aufgewachsene und seit einem Jahr in Hamburg lebende Slam-Poet und Humorist angesichts der etwa 100 Besucher, die der Einladung im Rahmen der Steinhagener Kulturtage gefolgt waren.

In seiner Pause ließ es sich Johannes Floehr (rechts) nicht nehmen, bei den Proben des Männerballetts „Flotte Moskitos“ des KCCF Steinhagen eine Runde mitzutanzen.

Seine Sorge war unbegründet, denn mit seinem Soloprogramm „Ich bin genau mein Humor“ offerierte der Comedian (Jahrgang 1991), der gerne im Internet surft, Zucker isst („Weil er so raffiniert ist“), Birnen mit Äpfeln vergleicht und 2014 den Jugendliteraturpreis des Heinrich-Heine-Instituts gewann, eine große Bandbreite von humorvollen, kuriosen, geistreichen und komischen Kalauern, Wortwitzen und Sketchen. Besonders angetan war Floehr allerdings von dem in der benachbarten Sporthalle probenden Männerballett der Steinhagener Cronsbach-Funken. Weil deren Tanzübungen genau sein Ding sind, tanzte der Gast in seiner Pause bei den „Flotten Moskitos“ des KCCF mit.