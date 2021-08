Manche singen, andere summen. Sie stehen im Europarosarium Sangerhausen vor einem Kunstobjekt aus Stahl, das Noten zu der Hymne der Demokratiebewegung „Die Gedanken sind frei“ zeigt. Hans Kordes, aus Schloß Holte-Stukenbrock stammender Künstler, hat damit sein Ziel erreicht. Er berührt die Menschen mit seinem Werk und löst in ihnen etwas aus.

Sechs Wochen lang hat der 55-Jährige („Ich bin Holter“) wie gut zwei Dutzend weiterer Künstler im Rahmen der Bundesgartenschau in Erfurt auf dem Außenstandort Sangerhausen seine Exponate ausgestellt. „Das Parkmanagement hat meinen Namen recherchiert. Vor zwei Jahren war die Wahrnehmung für meine Kunst noch nicht so da. Jetzt werden die Kreise größer“, sagt Hans Kordes, der sich von Verl-Kaunitz aus zunächst über die umliegenden Dörfer, dann in ganz Ostwestfalen-Lippe und nun weit darüber hinaus einen Namen gemacht hat. Mittlerweile findet der Erfinder des Hermannsdenkmals als Schattenschnitt („Durch den Verkauf der Garten-Hermänner mache ich meinen Kühlschrank voll“) bundesweit Beachtung.