Die Geiß ist heiß auf Aufmerksamkeit

Die Skywalk-Ziege klettert wieder – Rettungsaktion in den gefährlichen Klippen bei Würgassen

Beverungen-Würgassen

Die Geiß ist heiß – auf Öffentlichkeit! Die Skywalk-Ziege braucht irgendwie regelmäßig den großen Auftritt. Das vor genau zwei Jahren Anfang März 2020 durch seine Krabbeleien in den Felsen 80 Meter über der Weser sogar bundesweit durch die Medien bekannt gewordene Tier hat jetzt erneut auf den gefährlichen Klippen am Skywalk in Würgassen für Aufsehen gesorgt.

Von Michael Robrecht