Die gelbe Tonne rollt später an

„Andere Kommunen freuen sich über die außerordentlichen Preise, die sie derzeit durch den Verkauf von Papier und Pappe erzielen und wir belasten unsere Bürger erstmals mit einer Gebühr,“ wundert sich Seeger. Daniela Rönn, Abteilungsleiterin in der Bauverwaltung, führt zwei Gründe dafür an. Zum einen würden die Müllgebühren erstmals nach dem jeweiligen Abfallaufkommen kalkuliert und nicht mehr wie bisher in einer Gesamtberechnung. Zum anderen habe die Einzelkalkulation für Papier und Pappe ergeben, dass die Abfuhr eben nicht mehr kostendeckend sei. Allerdings liegen dieser Kalkulation noch die Preise des Jahres 2020 zugrunde. Rönn: „Es ist eine Kalkulation. Sollten wir im Laufe des Jahres merken, dass etwas aus dem Ruder läuft, würden wir es korrigieren.“

