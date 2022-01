Die Gerichtsakten werden jetzt digital

Regale voller Aktenordner sucht man im Büro von Gerrit Zengerling vergebens. Die werden sich auch nicht mehr anhäufen, denn der neue Direktor des Amtsgerichtes Halle hat die Behörde just an der Schwelle zur Digitalisierung übernommen. Er ist Nachfolger von Ina Lehmann-Schön, die zum 30. Oktober in Ruhestand gegangen ist, und damit Vorgesetzter von 38 Beschäftigten.

Um die personelle Besetzung des kleinsten Amtsgerichtes im Bezirk des Landgerichtes Bielefeld musste der 47-jährige Jurist und Familienvater nicht ringen. Selbst seine eigene Stelle an der Spitze der Behörde in Halle war, anders als bei anderen öffentlichen Verwaltungen, keinen Tag vakant. Er ist gleich am 2. November ins Büro in der ersten Etage – mit Blick auf den Lindenplatz – eingezogen. „Wir sind personell gut aufgestellt und so besetzt, wie wir besetzt sein müssten“, sagt Gerrit Zengerling über seinen neuen Arbeitsplatz. Er muss es wissen, schließlich war er zwei Jahre lang, bis 2016, beim Landgericht Bielefeld für die Richter-Personalangelegenheiten und damit für die Umsetzung der Personal-Verteilschlüssel zuständig, direkt unterstellt dem Präsidenten Klaus Petermann. Der sei Dienstvorgesetzter aller Richter in seinem Bezirk, zu dem insgesamt zehn Amtsgerichte gehören, stellt Zengerling auch seine Rolle in Halle klar. „Ich bin nur der Vorgesetzte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde. Die anderen Richter sind meine Kollegen.“