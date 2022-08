Die Geschichte vom „Herbramer Herkules“

Kraftmensch, Herkules, Goliath, Eisenkönig: So wurde Carl Westphalen, der 1849 in Herbram zur Welt kam, genannt. Ein Kerl wie ein Baum und unglaublich kräftig, wusste er seine Stärke auch beruflich zu nutzen. Jetzt war seine Ur-Urenkelin Michaela Meier, die in Pforzheim lebt, in Herbram zu Gast. Im Heimatdorf ihres Vorfahren traf sie sich mit Heimatforscher Eberhard Krömeke, der ein Buch über den „starken Westfalen“ herausgegeben hat.

Carl Westphalen war eine Legende im Paderborner Land. Der „Herkules“ aus Herbram wusste seine ungewöhnliche Stärke und Körpergröße auch für Showauftritte zu nutzen – links beim Paderborner Schützenfest, rechts in London, wo er einige Monate in einer Kraftakrobatikshow auftrat. Seine Ur-Urenkelin Michaela Meier hat sich jetzt in Herbram auf die Spuren ihres berühmten Vorfahren begeben.

Carl Westphalen fiel schon in seiner Jugend durch seine besondere körperliche Kraft und seine hünenhafte Gestalt auf. Als junger Mann verließ er den Hof seiner Eltern in Herbram und fand Arbeit in Paderborn. Alljährlich zu Libori machte er in den Ringerbuden auf dem Liboriberg von sich reden. Seine Freunde überredeten Westphalen oft, sich die für den Sieger im Ringkampf ausgelobten Prämien in den Schaubuden zu holen, um das Geld danach gemeinsam auf der Kirmes zu verjubeln – und Westphalen, so die Überlieferung, siegte häufig.