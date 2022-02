Die gestohlenen Abitur-Prüfungen

Einen tiefen Einblick in den Alltag des Herforder Friedrichs-Gymnasiums haben die Besucher des Varieté-Abends in der Schulaula gewonnen. Denn die rund 70 Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs Q2 haben dem Sturmtief Zeynep und der Pandemie getrotzt und die Tradition eines Varietés der Abiturienten wieder aufgenommen.

Im Lehrerzimmer sitzen, die Zeitung lesen und das Abitur planen: So stellen sich Schüler die Arbeit der Lehrer am Friedrichs-Gymnasium vor.

Getreu ihres Abi-Mottos „CABIno Royal 2022“ haben sie in einem knapp dreistündigen Theaterstück (inklusive 20 Minuten Pause) gezeigt, was passiert, wenn die Abiturprüfungen aller drei Herforder Gymnasien in die Hände von Erpressern fallen. Um die Prüfungen wieder zu bekommen, musste ein Trio des Friedrichs-Gymnasiums (Eleonora Isgandarli, Liona Schnier und Johannes Tappe) bei einem Pokerturnier gegen die Teams der beiden anderen Herforder Schulen antreten.