Die große Preisfrage

Berlin/Bielefeld

Bei den deutschen Brauern herrscht Katerstimmung. Hierzulande wird immer weniger Bier getrunken – dieser Trend hat sich in der Pandemie weiter beschleunigt. Die Kneipen waren monatelang dicht, Feste fielen aus. Jetzt kommen noch höhere Kosten hinzu. Eine ganze Reihe von Brauereien will in den nächsten Wochen und Monaten die Preise erhöhen. Offen ist, wie viel davon bei den Verbrauchern ankommt – vor allem im hart umkämpften Handel, wo es die Kiste Markenbier im Angebot für unter 10 Euro zu kaufen gibt.

Von Volker Danisch und Oliver Horst