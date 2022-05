Die „größte Band von allen“ in Bielefeld

Band, Chor, Tanz: Das GOTA-Ensemble der Musik- und Kunstschule probt seit Ende der Herbstferien 2021 zum einen für das Europäische Musikfestival der Jugend, zum anderen für das „Queen“-Festival am 18. Juni in der Rudolf-Oetker-Halle.

Bereit für Auftritte beim Europäischen Musikfestival der Jugend in Luxemburg in dieser Woche. Bereit auch – davon ist Strzyzewski überzeugt – „noch ein Stück besser“ - für den Auftritt beim „Queen“-Festival am 18. Juni in der Rudolf-Oetker-Halle. Luxemburg sei dafür eine Art Generalprobe.