„Die Gründe für das Einstellen des Bethel-Verfahrens waren absurd“

Bielefeld

Bis zum Ende der Legislaturperiode im Mai war Peter Biesenbach (CDU) Justizminister der schwarz-gelben Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. In seiner Ministerzeit habe er nur „zwei oder drei Mal“ sein Recht ausgeübt, einer Staatsanwaltschaft eine Weisung zu erteilen, sagt der 74-Jährige Rechtsanwalt. „Und in einem dieser wirklich seltenen Fälle ging es eben um das Ermittlungsverfahren Bethel.“

Von Christian Althoff