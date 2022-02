Die gute Arbeit weiterführen

Die Mitarbeiterinnen, die den Vorstand bei der Betreuung der Mitglieder sowie bei Veranstaltungen unterstützen, werden zur Freude der alten und neuen Vorsitzenden, Irmtraud Föckel, ihr Amt weiter ausüben. Friederike Krekeler bleibt Vorstandsmitglied.

Neu in den Vorstand wurden Anja Schaefers (Geschäftsführerin), Melanie Hecker (stellvertretende Geschäftsführerin) und Edeltraud Göllner (Kassenwartin) gewählt. Sie möchten die gute Arbeit für die Dorfgemeinschaft weiterführen und sich für die Interessen von Frauen in Kirche und Gesellschaft einsetzen. Der Vorstand hofft, ab März wieder das gewohnte Programm anbieten zu können. Der Weltgebetstag am 4. März sowie die Dorfreinigungsaktion am 9. April sind schon jetzt fest eingeplant.