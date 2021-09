Die Hälfte der Hausärzte ist über 60 Jahre alt

Steinheim: Land sieht akute Gefährdung der Versorgung in sieben Kommunen

Steinheim/Kreis Höxter

In Steinheim fehlen Hausärzte. Zwei Praxissitze könnten laut Kassenärztlicher Vereinigung in der Emmerstadt oder im benachbarten Nieheim neu besetzt werden. In den Versorgungsbereichen Höxter/Marienmünster (1,5), Bad Driburg (0,5) und dem Warburger Land (0,5) auch. Das Problem: Es finden sich keine jungen Mediziner, die sich niederlassen möchten.

Von Marius Thöne