Die Heimat neu entdecken

»Die Buchhandlung hat das beste Wetter«, stellt Susanne Lechtermann beim Finale des Steinhagener Kultembers im Schlichte-Carree zufrieden fest. Passend zum Thema »Ab nach draußen« zeigt sich der Spätsommer noch einmal von seiner besten Seite, als Rebecca Schirge und Ann-Christin Meermeier ihr Gemeinschaftswerk »52 kleine und große Eskapaden in Ostwestfalen-Lippe« vorstellen.

Rebecca Schirge und Ann-Christin Meermeier stellen im Schlichte-Carree in Steinhagen ihren OWL-Reiseführer vor

Rebecca Schirge (links) und Ann-Christin Meermeier stellen beim Kultember-Finale ihren etwas anderen Reiseführer für Abstecher, Ausflüge und Miniurlaube in Ostwestfalen-Lippe vorThomas Schweitzer sorgt mit seinem Saxofon für passende klangliche Untermalung der gelungenen Abschlusslesung beim diesjährigen Kultember.

Rund anderthalb Jahre haben sie an ihrem etwas anderen Reiseführer gearbeitet, der den infolge der Pandemie veränderten Reisegewohnheiten gerecht wird. Nicht mehr in die Ferne schweifen, sondern Entspannung und Erholung unmittelbar vor der Haustür finden, lautet die zeitgemäße und nachhaltige Devise. Ganz egal ob nur ein paar Stündchen, ein Tag oder der Miniurlaub am Wochenende zur Verfügung stehen – auf 230 Seiten finden sich jede Menge Anregungen für kleine Fluchten aus dem Alltag.